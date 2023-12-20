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Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:54 20.12.2023 |
Японський виробник шин Bridgestone Europe оголосив про продаж своїх активів у Росії диверсифікованій холдинговій компанії S8 Capital.
Про це йдеться в релізі компанії.
У компанії зазначили, що угода отримала всі необхідні нормативні дозволи та включає в себе продаж заводу з виробництва шин в Ульяновську та відділ продажів і маркетингу в Москві.
У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 співробітників.
Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року. Компанія призупинила все виробництво діяльності в Росії в березні минулого року.
Нагадуємо:
У червні повідомялось, що російська група S8 Capital Армена Саркісяна, яка у травні придбала шинний завод німецької компанії Continental у Калузі та підприємства російського холдингу "Кордіант" у Ярославлі та Омську, збирається придбати ще один актив - завод японського виробника Bridgestone в Ульяновську.
Bridgestone у жовтні 2022 року розпочав процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.
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