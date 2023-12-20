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Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба
15:50 20.12.2023 |
У Молдову доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна купила у французького підприємства THALES.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.
За словами міністра оборони Анатолія Носатого, цей радар життєво необхідний для зміцнення потенціалу протиповітряної оборони Молдови.
Система контролюватиме весь повітряний простір країни і доповнить заходи, вжиті для оснащення Національної армії відповідно до міжнародних стандартів.
"У нинішньому регіональному контексті безпека наших громадян є пріоритетом. Останні інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни зосередили увагу влади на терміновій необхідності зміцнення обороноздатності Молдови", - заявив глава Міноборони Носатий.
Молдова купила радар за кошти з бюджету національної оборони.
Як повідомили в молдовському Міноборони, французька компанія надала інформаційну та логістичну підтримку.
Як зазначила виданню прессекретарка Міноборони Алла Діакону, у Молдові й до цього було кілька систем повітряного спостереження, але вони застаріли.
"Сьогодні республіка отримала радар нового покоління", - сказала Діакону.
За час воєнного вторгнення РФ в Україну уламки ракет неодноразово падали на територію Молдови, також російські ракети пролітали повітряним простором країни.
У січні Молдова попросила у союзників системи протиповітряної оборони у прагненні зміцнити свої оборонні можливості в умовах війни в Україні.
У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, кошти вирішили спрямувати у тому числі на купівлю системи протиповітряної оборони.
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