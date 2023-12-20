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Індія закликала ЄС відкласти заборону на російські алмази: не зрозумілі правила
14:40 20.12.2023 |
Індія закликала країни Великої сімки (G7) відкласти запровадження заборони на російські алмази, оскільки правила відстеження походження коштовного каміння залишаються незрозумілими. Про це Reuters пише з посиланням на два знайомих із ситуацією джерела.
Індія, де знаходиться 90% світової індустрії ограновування та полірування алмазів, має вирішальне значення для реалізації заборони, наголошує агентство. Нью-Делі також прагнув більшої ясності у своїх переговорах з лідерами G7.
Росія є найбільшим у світі виробником алмазної сировини за обсягом. Нові обмеження на торгівлю російським коштовним камінням є частиною ширших заходів ЄС, покликаних обмежити доходи Кремля, які фінансують вторгнення РФ в Україну.
18 грудня Євросоюз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Пряма заборона на російські алмази планується з 1 січня. Поетапне запровадження обмежень на непрямий імпорт російського дорогоцінного каміння має бути приблизно з 1 березня. А у вересні буде запроваджено нову систему відстеження походження дорогоцінного каміння.
"Термін запровадження обмежень на непрямий імпорт із Росії через три-чотири місяці недоцільний, оскільки не зрозумілі правила того, як відстежуватиметься походження коштовного каміння", - сказав один із співрозмовників Reuters.
Індія також висловила сумніви щодо нової системи "перевірки та сертифікації на основі відстеження", яка може вимагати обміну даними про індійські підприємства, повідомило інше джерело.
За його словами, деякі дані можуть бути конфіденційними і підприємствам може бути незручно ділитися такою інформацією.
Індія в основному переробляє дрібніші російські алмази, і саме тому країна очікує мінімальних збоїв у торгівлі, раніше заявили в індійському уряді.
Проте, за словами представників галузі, запропонована заборона вплине на ланцюжок постачання алмазів.
Індія має найбільші у світі потужності з переробки алмазів і експортувала діаманти на суму понад $22 млрд минулого фінансового року, який закінчився 31 березня. Галузь, що базується переважно у західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як ОАЕ, Бельгія та Росія.
Наприкінці серпня стало відомо, що США заморозили $26 млн, які належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям. Гроші заморожені через їхні ймовірні торговельні зв'язки з російською алмазною компанією Алроса.
Алмазна галузь Індії вже стикається з послабленням попиту. Експорт діамантів із країни впав на 29% - до $10 млрд - за перші сім місяців поточного фінансового року, який розпочався у квітні.
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