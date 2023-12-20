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Суд ЄС відхилив позов російського олігарха Абрамовича щодо скасування санкцій
12:40 20.12.2023 |
Суд ЄС відхилив позов російського олігарха Романа Абрамовича щодо скасування обмежувальних заходів Євросоюзу, застосованих проти нього у зв'язку з війною РФ проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Абрамович намагався оскаржити включення себе до санкційних списків та хотів отримати компенсацію у розмірі мільйона євро за шкоду, завдану його репутації.
"Суд відхиляє позов пана Абрамовича і таким чином залишає чинними застосовані щодо нього обмеження. Рада ЄС не помилилася у своїх оцінках, приймаючи рішення про включення і збереження імені Абрамовича у списках, з огляду на його роль у Євраз Груп, і, зокрема, її батьківської компанії", - йдеться у повідомленні суду для ЗМІ.
Також суд дійшов висновку, що включення олігарха у санкційні списки не було невиправданим і непропорційним порушенням його фундаментальних прав, зокрема права на повагу до приватного й родинного життя, свободу ведення підприємницької діяльності і свободу пересування (Абрамович апелював до того, що має також громадянство держави-члена ЄС Португалії).
"Оскільки пан Абрамович не зміг довести, що включення і збереження його імені у списку суперечили закону, його вимога компенсації також відхилена", - додають у комюніке.
Нагадаємо, у Литві з'ясували, що діти Абрамовича мають литовське громадянство. У зв'язку з цим президент Гітанас Науседа доручив перевірити, чи правильно застосували законодавство, коли ухвалювали це рішення, та чи не допомагали вони батькові обходити санкції.
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