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АНАЛІТИКА

У Німеччині можуть вперше конфіскувати 720 млн євро заморожених російських активів – ЗМІ

 

Федеральний прокурор Німеччини порушив питання про конфіскацію сотень мільйонів євро заморожених російських активів, що може стати першим подібним прецедентом в країні.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, федеральний прокурор Петер Франк спрямував до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні клопотання щодо конфіскації 720 млн євро заморожених російських активів до державного бюджету.

Якщо процес піде далі, це буде першим подібним прецедентом для Німеччини. Досі підсанкційні російські активи лише заморожували, позбавляючи російських власників можливості розпоряджатися ними, але зберігаючи за ними власність.

Зокрема, йдеться про гроші з Національного розрахункового депозитарію Московської біржі, які були заморожені влітку 2022 року.

За інформацією Spiegel, щойно підтвердилося включення цих активів у санкційний список ЄС, JP Morgan отримала запит на трансфер понад 720 млн євро на рахунок у Commerzbank іншої дочірньої компанії Московської біржі, National Clearing Corporation. У зв'язку із санкціями банки відмовилися виконувати операцію.

Проте слідчі тепер розглядають це як підставу конфіскації коштів як предмету злочину, тому що спроба їхнього виведення вже після оголошення санкцій може вважатися спробою обійти санкції ЄС.

Оскільки шанси заарештувати і судити порушників майже нульові, держава може спробувати конфіскувати кошти судовим рішенням.

У публікації також відзначають, що Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських грошей. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів ховаються за складними схемами.

Тим часом американським ЗМІ стало відомо, що США в дискусіях з партнерами по "Групі семи" стверджують, що бачать способи конфіскувати російські активи так, щоб це відповідало міжнародному праву, і відповідні обговорення в останні тижні зросли.
 

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