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У ЄС докорінно реформують міграційне законодавство
10:56 20.12.2023 |
Європейський Союз (ЄС) проведе докорінну реформу системи надання притулку. Про досягнення відповідних домовленостей між представниками країн-членів ЄС та Європарламенту повідомили зранку середи, 20 грудня, в Європейській Комісії (ЄК), а також представництво Іспанії, що нині головує в Раді ЄС, передає інформагенція dpa.
"Прорив" у протидії нелегальній міграції до ЄС
Нинішньому компромісу передувати тривалі перемовини. Досягнуті реформи містять численні доповнення та посилення чинних правил з метою скорочення масштабів нелегальної міграції до Європейського Союзу. "Цьому рішенню передував довгий шлях. Але ми його пройшли. Європа нарешті вирішує питання міграції", - заявив віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас в відеозверненні, поширеному в його профілі в соцмережі X. Єврофункціонер назвав ці домовленості "проривом".
Над реформою активно працювали з 2015 року, коли до ЄС прибула рекордна кількість мігрантів. У той час як країни з правими урядами, як-от Угорщина, рішуче виступали за посилення чинних правил, гуманітарні організації та ліві політичні сили Європи висловлювали занепокоєння щодо погіршення ситуації з правами людини, нагадує dpa.
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