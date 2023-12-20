У Франції досягли угоди щодо важливого для Макрона закону про імміграцію

Французькі законодавці у вівторок досягли попередньої угоди щодо спірного законопроєкту про імміграцію, ухвалення якого вкрай важливе для президента Емманюеля Макрона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Не маючи більшості в нижній палаті парламенту після виборів у червні 2022 року та прагнучи заручитися підтримкою правих, уряд все ж погодився пом'якшити заходи, спрямовані на надання деяким нелегальним мігрантам дозволів на проживання, але також серед інших кроків звузив доступ до соціальної допомоги.

За словами прем'єрки Елізабет Борн, цей законопроєкт зробить французьку систему більш ефективною, оскільки він значно спростить процедури розгляду заяв про надання притулку та дозволить швидше висилати злочинців або радикально налаштованих іноземців.

Від початку уряд заявляв, що це буде закон батога й пряника, який полегшить отримання посвідки на проживання мігрантам, які працюють у секторах, де бракує робочої сили, а також полегшить висилку нелегальних мігрантів.

Угода, узгоджена спеціальною комісією у складі семи сенаторів та семи депутатів, є гарною новиною для Макрона, який обіцяв ухвалити закон про імміграцію ще під час передвиборчої кампанії 2022 року - і це було однією з ключових обіцянок, що дала змогу зупинити зростання популярності ультраправих.

Але її також можна вважати успіхом для Марін Ле Пен, яка назвала домовленість "великою ідеологічною перемогою" своєї ультраправої партії, що заперечує уряд.

Консервативні "Республіканці", які з роками наблизили свій дискурс до ультраправого, також заявили про перемогу.

Водночас ліве крило партії Макрона висловило занепокоєння з приводу деяких більш правих аспектів законопроєкту, і деякі з них можуть утриматися або проголосувати проти тексту, оскільки той має пройти через обидві палати парламенту.

Роботу спільної комісії запустили після того, як минулого тижня проєкт несподівано не вийшло винести на розгляд у парламенті.