Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу

Сейм Польщі нового скликання створив спеціальний комітет для розслідування так званого візового скандалу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері у вівторок Сейм 259 голосами схвалив резолюцію щодо створення слідчого комітету для розслідування так званого візового скандалу у складі 11 депутатів.

Проти проголосували 79 депутатів ("ПіС" та Kukiz'15), один з "Конфедерації" утримався, а понад сотня депутатів колишньої партії влади "Право і справедливість" проігнорували голосування.

Слідчий комітет уповноважений дослідити законність, систематичність випадків легалізації перебування іноземців на території Польщі у період з 12 листопада 2019 року до 30 листопада 2023 року та пов'язані з цим випадки зловживання, недбалості та упущень.

Від "ПіС" намагалися подати поправку, яка би включила у завдання комісії дослідити "поширення неправдивої інформації у медіа" щодо цього питання, що "могло вплинути на результати парламентських виборів і зашкодило міжнародній репутації Республіки Польської", проте ця поправка не пройшла, як і спроба розширити часові рамки розслідування (з 2007 року).

Це вже другий слідчий комітет, створений новим Сеймом. Перший створили для розслідування законності організації голосування поштою на президентських виборах 2020 року, що відбувалися у розпал пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, йдеться про виявлені випадки надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в'їзду на територію ЄС. У зв'язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу.

За даними ЗМІ, на тлі візового скандалу у Польщі Німеччина викликала польського посла.