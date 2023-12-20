Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС погодив продовження надзвичайних енергетичних заходів на 2024 рік

 

Міністри енергетики країн Європейського Союзу у вівторок погодили продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише пресслужба Ради ЄС.

Як зазначає Рада Євросоюз, продовження надзвичайних заходів необхідне для вирішення все ще нестабільної ситуації в ЄС після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Перший регламент передбачав координацію закупівель природного газу та допомогу держав-членів ЄС одна одній у разі потреби. Його продовжили до кінця 2024 року, вилучивши статтю про обов'язкову участь кожної держави в агрегації попиту.

Другий регламент, покликаний прискорити розгортання інфраструктури відновлюваних джерел енергії, завершиться наприкінці червня 2024 року, але частина його змінених положень діятиме ще рік - до середини 2025-го.

Третій регламент про механізм ринкової корекції енергетичних цін, покликаний запобігати їхнім надмірним коливанням, продовжений без змін до 31 січня 2025 року.

Тепер Рада ЄС має намір офіційно ухвалити рішення за письмовою процедурою, після чого вони будуть опубліковані в Офіційному віснику ЄС і набудуть чинності одразу після завершення терміну дії чинних регламентів.

Надзвичайні заходи на енергетичному ринку були ухвалені в листопаді 2022 року через повномасштабну війну Росії проти України для посилення солідарності між країнами-членами ЄС, прискорення розгортання відновлюваної енергетики та захисту громадян ЄС від надмірно високих цін на енергоносії.

У березні повідомлялось, що міністри енергетики країн-членів ЄС схвалили продовження на один рік, до березня 2024 року, добровільного скорочення попиту на газ на 15%, яке вони застосовують з літа минулого року як надзвичайний захід реагування на цінову кризу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3205
  0,1281
 0,34
EUR
 1
 40,9219
  0,3301
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3300  0,16 0,43 37,3450  0,15 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес