«Аерокосмічний джихад»: США ввели санкції проти мережі виробництва іранських дронів

Ірландський карбюратор на дроні Shahed

Мінфін США оголосив про введення санкцій щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, яких звинувачують у забезпеченні виробництва іранських дронів.

Заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон заявив, що "незаконне виробництво і поширення Іраном смертоносних БПЛА своїм терористичним ставленикам на Близькому Сході і в Росії продовжує загострювати напруженість і затягувати конфлікти, підриваючи стабільність".

Мережа компаній, що потрапила під санкції, сприяла закупівлі компонентів для "джихаду аерокосмічних сил" Корпусу вартових ісламської революції та його програми виробництва дронів.

Останнім часом дрони виробництва Ірану застосовувалися не лише Росією проти України, а й, як підозрюють експерти, єменськими хуситами проти торгових суден та військових кораблів у Червоному морі.