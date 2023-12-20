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АНАЛІТИКА

Очільник Пентагону обговорив із союзниками ситуацію з обстрілами суден у Червоному морі

 

Міністр оборони США Ллойд Остін провів віртуальну зустріч зі своїми колегами та іншими представниками урядів 43 країн, а також ЄС і НАТО як об'єднань, щодо безпекової ситуації у Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Пентагоні.

Під час цієї зустрічі представники збройних сил США повідомили, що загалом за період загострення бойовики-хусити запустили з території Ємену понад 100 ударних безпілотників і балістичних ракет, від чого постраждали близько десяти торгових суден, та захопили у полон 25 моряків з одного судна.

Остін на зустрічі наголосив, що США працюватимуть над підтриманням свободи судноплавства і торгівлі, та засудив атаки бойовиків.

Він закликав держави-учасниці зустрічі долучатися до ініціатив США та інших міжнародних ініціатив задля відновлення безпеки у регіоні та уникнення негативних наслідків від зміни торгових маршрутів.

Нагадаємо, на початку доби 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі.
 

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