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Німеччина уклала рекордний газовий контракт на 129 млрд кубометрів
15:47 19.12.2023 |
Норвезька Equinor уклала десятирічний контракт на постачання газу в Німеччину з можливістю його продовження ще на п'ять років - до 2038 року включно. Про це йдеться в повідомленнях компаній.
Покупцем газу буде націоналізована Німеччиною "дочка" Газпрому, яка зараз має назву SEFE (Securing Energy for Europe GmbH).
Газпром втратив контроль над своєю німецькою "дочкою" у квітні 2022 року через агресію Росії проти України. Компанія була передана в управління Федеральному мережевому агентству Німеччини та змінила назву на SEFE, а восени того самого року її націоналізували.
Контракт забезпечить третину промислових потреб найбільшої економіки Європи у газі, вказує Equinor. Він передбачає постачання в розмірі близько 10 млрд куб. м на рік (111 терават-годин) з 1 січня 2024 року до 2034 року і ще близько 5,8 млрд куб. м на рік у разі продовження.
Reuters вказує, що виходячи з поточних ринкових цін, обсяг контрактів складе близько 50 мільярдів євро.
Компанії також підписали лист про наміри укласти довгостроковий контракт на постачання низьковуглецевого водню з 2029 року в обсязі від 5 терават-годин у перший рік до 40 терават-годин у 2050-х роках.
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