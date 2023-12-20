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Артур Еш
Данія і США погодили підписання оборонної угоди
14:06 19.12.2023 |
Данія домовилась про оборонну угоду зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовій техніці базуватися на данській землі.
Про це, як пише "Європейська правда", заявила у вівторок прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, її цитує агентство Reuters.
"Це означає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на данській землі", - сказала вона журналістам на пресконференції.
За словами Фредеріксен, угода, переговори про яку Данія і США розпочали в лютому минулого року, буде підписана наприкінці цього тижня і набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.
Про досягнення 10-річної угоди було оголошено після того, як цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні домовленості з Фінляндією і Швецією.
У понеділок Фінляндія підписала угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка надасть американським військовим широкий доступ через територію північної країни до її довгого кордону з Росією.
Швеція підписала аналогічну угоду раніше в грудні.
Норвегія, яка також має невеликий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.
До МЗС Росії 19 грудня викликали посла Фінляндії в Москві, якому заявили, що російська сторона "не залишить без відповіді" нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.
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