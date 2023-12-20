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АНАЛІТИКА

Данія і США погодили підписання оборонної угоди

 

Данія домовилась про оборонну угоду зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовій техніці базуватися на данській землі.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила у вівторок прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, її цитує агентство Reuters.

"Це означає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на данській землі", - сказала вона журналістам на пресконференції.

За словами Фредеріксен, угода, переговори про яку Данія і США розпочали в лютому минулого року, буде підписана наприкінці цього тижня і набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.

Про досягнення 10-річної угоди було оголошено після того, як цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні домовленості з Фінляндією і Швецією.

У понеділок Фінляндія підписала угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка надасть американським військовим широкий доступ через територію північної країни до її довгого кордону з Росією.

Швеція підписала аналогічну угоду раніше в грудні.

Норвегія, яка також має невеликий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.

До МЗС Росії 19 грудня викликали посла Фінляндії в Москві, якому заявили, що російська сторона "не залишить без відповіді" нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.
Ключові теги: Данія, США
 

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