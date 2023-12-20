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АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася до 2,4%, мінімуму з липня 2021 року

 

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,4% у річному вираженні, мінімальними темпами з липня 2021 року, зазначається в остаточному звіті статистичного управління Європейського союзу.

Фінальна оцінка збіглася з попередньо оголошеними даними і консенсус-прогнозом аналітиків, яких опитанло Trading Economics.

У жовтні поточного року інфляція в єврозоні становила 2,9% у річному вираженні.

Незважаючи на значне зниження, темпи зростання споживчих цін у регіоні все ще залишаються вищими за цільовий показник Європейського центрального банку в 2%.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді сповільнилося до мінімальних з квітня 2022 року 3,6% з 4,2% місяцем раніше. Показник також збігся з попередніми даними та прогнозами ринку.

Ціни на енергоносії в листопаді впали на 11,5% (-11,2% у жовтні). Продукти харчування, алкоголь і тютюнова продукція подорожчали на 6,9% (+7,4% місяцем раніше), вартість послуг підвищилася на 4% (+4,6% у жовтні).

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді знизилися на 0,6% відносно попереднього місяця (+0,1% у жовтні).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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