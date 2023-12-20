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АНАЛІТИКА

Один з найбільших автовиробників Кореї вирішив позбутися заводу в Росії

 

Корейський автовиробник Hyundai Motor Company оголосив про продаж свого російського заводу, на якому до початку повномасштабної агресії Росії проти України компанія виробляла 200 000 автомобілів на рік. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Потужності Hyundai, розташовані у Санкт-Петербурзі, не працюють з початку 2022 року.

Новим власником Хьонде Мотор Мануфактуринг Рус стане місцеве ТОВ "Арт-Фінанс", одна зі структур дилерського холдингу "Авілон". Ця ж компанія навесні 2023 року викупила російський бізнес Volkswagen.

Деталі угоди ще обговорюються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Hyundai
 

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