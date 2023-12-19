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Атаки в Червоному морі навряд чи матимуть серйозний вплив на нафту й СПГ — Goldman
10:44 19.12.2023 |
Порушення енергетичних потоків у Червоному морі навряд чи матиме значний вплив на ціни на сиру нафту і скраплений природний газ (СПГ), оскільки можливості переспрямування суден означають, що виробництво не повинно постраждати безпосередньо, заявили в Goldman Sachs.
Ціни на нафту зросли 19 грудня, продовжуючи зростання порівняно з попередньою сесією, оскільки атаки пов'язаних з Іраном єменських бойовиків хуситів на кораблі в Червоному морі порушили морську торгівлю й змусили компанії змінити маршрути суден.
Велика нафтова компанія BP тимчасово призупинила всі транзити через Червоне море, а група нафтоналивних танкерів Frontline 18 грудня заявила, що її судна уникатимуть проходу через водний шлях, сигналізуючи про те, що криза поширюється й охоплює постачання енергоресурсів.
«Ми оцінюємо, що гіпотетичне тривале переспрямування всіх 7 млн барелів на день (б/д) валових потоків нафти (на північ і південь) підвищить спотові ціни на сиру нафту порівняно з довгостроковими цінами на $3-4 за барель», - повідомив інвестиційний банк у записці, датованій 18 грудня.
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