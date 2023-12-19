Фінансові новини
- |
- 19.12.23
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
09:21 19.12.2023 |
Міжнародні спостерігачі заявили, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) отримала несправедливу перевагу на дострокових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неналежний вплив президента Александара Вучича та порушення під час голосування, такі як підкуп виборців.
Як пише "Європейська правда" про це заявив на пресконференції у понеділок Райнгольд Лопатка, голова місії спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), його цитує агентство Reuters.
"Парламентські вибори, хоча і були технічно добре організовані і пропонували виборцям вибір політичних альтернатив, характеризувалися вирішальною участю президента, що разом із системними перевагами правлячої партії створило несправедливі умови", - заявив Лопатка.
Вучич активно агітував за свою партію SNS, хоча його не було в списку кандидатів, названому його ім'ям - "Александар Вучич - Сербія не повинна зупинитися".
Спостерігачі також заявили про зловживання державними ресурсами, відсутність розмежування між офіційними функціями та агітаційною діяльністю, залякування виборців та підкуп виборців.
Парламентські вибори, п'яті з 2012 року, збіглися з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.
Опозиційний альянс SPN заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, включаючи махінації з реєстрацією виборців, підкуп і фальсифікацію результатів, та зажадав проведення повторних виборів.
Сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді у понеділок.
Лідери опозиції Мирослав Алексич і Мариніка Тепіч заявили, що SPN надала докази фальсифікації виборів, і оголосили, що голодуватимуть доти, доки комісія не задовольнить вимоги опозиції.
Популістська партія SNS посіла перше місце та отримала 46,72% голосів на недільних виборах, згідно з попередніми результатами Державної виборчої комісії, які базуються на підрахунку голосів з 96% виборчих дільниць.
Лівоцентристський опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів друге місце з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії - третє з 6,56%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus: Арахамія їздив на авто Кауфмана з підозрою від НАБУ. Каже, що проблеми не бачить
ТОП-НОВИНИ
|Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту
|Алмази та двигуни для безпілотників: Євросоюз затвердив 12 пакет економічних санкцій проти Росії
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Атаки в Червоному морі навряд чи матимуть серйозний вплив на нафту й СПГ — Goldman
|США оголосили місію за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі
|За час дії «транспортного безвізу» рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%
|Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
|Китай погрожує «контрзаходами» компаніям, які продають зброю Тайваню
|The Economist назвав найкращу економіку року серед багатих країн
Бізнес
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані