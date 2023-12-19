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АНАЛІТИКА

Китай погрожує «контрзаходами» компаніям, які продають зброю Тайваню

 

Китай погрожує застосувати контрзаходи проти компаній, залучених до продажу зброї Тайваню.

Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

"Китай робитиме рішучі кроки для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності, а також застосує контрзаходи проти компаній, залучених до продажу зброї Тайваню", - сказав Веньбінь.

Речник китайського МЗС також наголосив, що Китай засуджує та твердо виступає проти нещодавнього рішення Держдепу США про продаж Тайваню озброєння на 300 млн доларів.

За його словами, Китай "офіційно висловив своє обурення американській стороні".

Загроза війни Тайваню з Китаєм

Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - майбутнє острова Тайвань. Пекін розглядає його як сепаратистську провінцію і намагається выдновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

У листопаді китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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