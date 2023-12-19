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АНАЛІТИКА

The Economist назвав найкращу економіку року серед багатих країн

The Economist назвав найкращу економіку року серед багатих країн

 

Греція стала найкращою економікою 2023 року серед 35 найбагатших країн за версією The Economist.

України в рейтингу немає. Серед країн-сусідів найкращий результат у Польщі - 10 місце.

Греція другий рік поспіль очолює рейтинг завдяки ринковим реформам. Реальна вартість фондового ринку Греції зросла на понад 40% за рік.

The Economist оцінював країни за п'ятьма економічними та фінансовими показниками - інфляцією, "шириною інфляції", ВВП, робочими місцями та фондовим ринком.

На вершині рейтингу - економіки Америки: США, Канада та Чилі. Країни Північної Європи - Ісландія, Фінляндія - замикають рейтинг.

The Economist назвав зростання цін - найбільшою проблемою 2023 року.

Японія та Південна Корея тримають ціни під контролем. У Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному обчисленні. Проте в інших країнах Європи ситуація гірша. В Угорщині базова інфляція становить близько 11% у річному обчисленні.

У The Economist зазначають, що лише у кількох країнах спостерігалося зниження економіки. Ірландія показала найгірший результат: падіння 4,1%.

Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку імпортних китайських автомобілів. Велика Британія ще стикається з наслідками Брекзиту.

США досягли успіху за ВВП і за рівнем зайнятості. Найбільша економіка світу, мабуть, підтягнула інші країни. Зайнятість у Канаді різко зросла. Попри війну з ХАМАС, Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговим партнером, піднявся на четверте місце у загальному рейтингу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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