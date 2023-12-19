У МВФ схвалили підвищення підписних квот на 50%: що зміниться

Рада керуючих Міжнародного валютного фонду затвердила збільшення розміру квот для членів організації на 50%, або на 320 млрд. доларів, і тепер вони становлять 960 млрд. доларів.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Передплатні квоти МВФ - це членські внески, які сплачує країна-член організації. Розміри квот залежать від обсягів економіки країни та її золотовалютного запасу. Розмір квоти, у свою чергу, визначає доступ країни до фінансових ресурсів фонду та право голосу.

"Це рішення дозволяє знизити залежність фонду від позикових ресурсів, відновити першорядну роль квот у нашому потенціалі кредитування та посилити роль МВФ у центрі глобальної системи фінансової безпеки", - заявила Георгієва.

За її словами, збільшення квот не змінить загальний рівень коштів, які МВФ може спрямовувати на кредити, він становить близько 1 трлн доларів, але ухвалене рішення дозволить перерозподіляти кошти між країнами в іншому співвідношенні.

Ініціаторами перегляду розмірів квот були представники країн, що розвиваються. Їхні економіки значно зросли за останні роки, але квот і прав голосу в МВФ не побільшало.