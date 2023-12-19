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АНАЛІТИКА

США отримують у користування чотири авіабази та одну військово-морську базу у Фінляндії

 

У межах підписаної в понеділок двосторонньої угоди про співпрацю у сфері оборони між США і Фінляндією Пентагон отримав доступ до чотирьох фінських авіабаз, однієї військово-морської бази, а також низки інших військових об'єктів, випливає з документа.

Підписана міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом і державним секретарем США Ентоні Блінкеном угода, яку ще має схвалити фінський парламент, передбачає дозвіл на використання Пентагоном 15 фінських баз, об'єктів і сладів, зокрема для розміщення американських військ, озброєнь і військової техніки.

Згідно з угодою, американські військові зможуть використовувати чотири авіабази (у місті Куопіо, розташованому за 158 км від кордону з російською Карелією), заполярному Рованіємі, Тампере (на південному заході країни) та Йювяскюля (розташованому за 202 км від Ленінградської області), військово-морську базу в Упінніємі (на Фінській затоці на захід від Гельсінкі).

Американські військові також зможуть користуватися базою прикордонної служби в заполярному Івало, розташованій за 39 км від Мурманської області, складами в Паркано, Роваярві, Скіннарвіку, Таммелі на південному заході Фінляндії, Терволі на півночі країни та Вейтсілуото на північному узбережжі Ботнічної затоки. Ще в розпорядженні Пентагону перебуватимуть три фінські військові полігони.

У рамках угоди Пентагон зможе регулярно розгортати війська і проводити навчання на території Фінляндії, проте наявність постійної американської бази не передбачається. При цьому Фінляндія в рамках угоди не дозволяє зберігання або транспортування ядерної та біологічної зброї на її території.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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