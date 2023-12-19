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У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв'язати через попередників
23:50 18.12.2023 |
Міністр інфраструктури в уряді Дональда Туска Даріуш Климчак звинуватив попередню владу в бездіяльності через блокаду перевізниками кордону з Україною й заявив, що її буде дуже важко розв'язати.
Слова Климчака в етері Polsat News цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".
Міністр зауважив, що в понеділок відбувається засідання Єврокомісії та України, на якому Польща є спостерігачем з правом голосу.
"Це перший раз, коли ми взагалі можемо розпочати дискусію про угоду про лібералізацію транспортного сполучення. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні",- нагадав він.
За словами Климчака, за кілька днів він має зустрітися з українським колегою (ймовірно, Олександром Кубраковим або його заступником), а щодня він проводить переговори з перевізниками, що протестують.
"Ми шукаємо спільний знаменник, на основі якого можна було б досягти принаймні призупинення протесту", - пояснив він.
Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога - повернути систему дозволів для українських перевізників.
У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" після того, як минулого тижня її заборонила місцева влада.
Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.
Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.
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