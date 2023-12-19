Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв'язати через попередників

 

Міністр інфраструктури в уряді Дональда Туска Даріуш Климчак звинуватив попередню владу в бездіяльності через блокаду перевізниками кордону з Україною й заявив, що її буде дуже важко розв'язати.

Слова Климчака в етері Polsat News цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що в понеділок відбувається засідання Єврокомісії та України, на якому Польща є спостерігачем з правом голосу.

"Це перший раз, коли ми взагалі можемо розпочати дискусію про угоду про лібералізацію транспортного сполучення. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні",- нагадав він.

За словами Климчака, за кілька днів він має зустрітися з українським колегою (ймовірно, Олександром Кубраковим або його заступником), а щодня він проводить переговори з перевізниками, що протестують.

"Ми шукаємо спільний знаменник, на основі якого можна було б досягти принаймні призупинення протесту", - пояснив він.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога - повернути систему дозволів для українських перевізників.

У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" після того, як минулого тижня її заборонила місцева влада.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес