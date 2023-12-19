Швейцарія є країною-партнером Євросоюзу, яка застосовує до РФ еквівалентні санкції, - Рада ЄС

Рада ЄС оголосила, що ухвалений нею в понеділок 12-й пакет санкцій проти РФ вносить Швейцарію до країн, які застосовують аналогічні обмежувальні заходи до імпорту металургійної продукції з Росії.

"Сьогоднішня постанова додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза і сталі з Росії, а також комплекс заходів з контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС", - ідеться в комюніке ради, оприлюдненому в Брюсселі.

Ця постанова, наголошується в документі, "також продовжує періоди скорочення імпорту специфічної сталеливарної продукції".