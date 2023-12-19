Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не шлюб

Папа Римський Франциск дозволив священикам благословляти одностатеві пари, що є значним прогресом в питаннях ЛГБТ у Римо-Католицькій Церкві.

Глава Ватикану сказав, що священикам слід дозволити благословляти одностатеві та "не звичайні" пари за певних обставин.

Але водночас благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути пов'язане з цивільними союзами чи весіллями.

Святий престол наголосив, що продовжує розглядати шлюб виключно як союз між чоловіком і жінкою.

Папа Римський Франциск у понеділок, 18 грудня, схвалив документ, виданий Ватиканом, який повідомляє про ці зміни.

Ватикан заявив, що це має бути знаком того, що "Бог вітає всіх", але в документі сказано, що священики повинні приймати рішення в кожному конкретному випадку.

Представляючи текст, кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект Церкви, сказав, що нова декларація залишається "твердою на традиційній доктрині Церкви про шлюб".

Але він додав, що відповідно до "пастирського бачення" Папи щодо "розширення" привабливості католицької Церкви, нові вказівки дозволять священикам благословляти стосунки, які все ще вважаються грішними.

Відповідно до декларації, люди, які отримують благословення, "не зобов'язані мати попередньої моральної досконалості".

У католицькій церкві благословення - це молитва або благання, яке зазвичай виголошує служитель, просячи, щоб Бог прихильно поглянув на людину або людей, яких благословляють.

Кардинал Фернандес підкреслив, що нова позиція не підтверджує статус одностатевих пар в очах католицької Церкви.

Декларація означає пом'якшення тону Ватикану, хоча й не змінює його позицію. У 2021 році Папа Римський сказав, що священики не можуть благословляти одностатеві шлюби, оскільки Бог не може "благословити гріх".

У жовтні Папа Франциск заявив, що він готовий до того, щоб Церква благословляла одностатеві пари.

Раніше єпископи деяких країн дозволяли священикам благословляти одностатеві пари, хоча позиція церковної влади залишалася не чіткою.