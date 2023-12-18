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АНАЛІТИКА

У Німеччині вперше понад 50% споживання електрики покрила зелена енергетика

 

У 2023 році вперше більш ніж половина - 52% - споживання електроенергії в Німеччині буде покрита шляхом відновлюваних джерел енергії. Про це пише tagesschau з посиланням на прогнозні розрахунки Центру досліджень сонячної енергії та водню Баден-Вюртембергу (ZSW) та Федеральної асоціації енергетичної та водної промисловості (BDEW).

Минулого року зелена енергетика покривала 47% споживання електроенергії у Німеччині.

За розрахунками ZSW та BDEW, загальне валове споживання електроенергії у 2023 році становитиме близько 517,3 млрд кВт-год.

Валова електроенергія - споживання електроенергії всіма кінцевими споживачами: домогосподарствам, компаніями та державним установам. Сюди не входять втрати на перетворення електроенергії, мережеві втрати, а також споживання електростанціями.

Федеральний уряд використовує показник валового споживання електроенергії для розрахунку цілей розширення відновлюваних джерел енергії.

До 2030 року зелена енергетика має покривати щонайменше 80% споживання Німеччини. Цю мету закріплено законом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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