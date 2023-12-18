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У Німеччині вперше понад 50% споживання електрики покрила зелена енергетика
15:54 18.12.2023 |
У 2023 році вперше більш ніж половина - 52% - споживання електроенергії в Німеччині буде покрита шляхом відновлюваних джерел енергії. Про це пише tagesschau з посиланням на прогнозні розрахунки Центру досліджень сонячної енергії та водню Баден-Вюртембергу (ZSW) та Федеральної асоціації енергетичної та водної промисловості (BDEW).
Минулого року зелена енергетика покривала 47% споживання електроенергії у Німеччині.
За розрахунками ZSW та BDEW, загальне валове споживання електроенергії у 2023 році становитиме близько 517,3 млрд кВт-год.
Валова електроенергія - споживання електроенергії всіма кінцевими споживачами: домогосподарствам, компаніями та державним установам. Сюди не входять втрати на перетворення електроенергії, мережеві втрати, а також споживання електростанціями.
Федеральний уряд використовує показник валового споживання електроенергії для розрахунку цілей розширення відновлюваних джерел енергії.
До 2030 року зелена енергетика має покривати щонайменше 80% споживання Німеччини. Цю мету закріплено законом.
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