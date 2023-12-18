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АНАЛІТИКА

Болгарія скасувала збір за транзит російського газу

 

Народні збори Болгарії у понеділок, 18 грудня, погодилися скасувати додаткову плату за транзит російського газу, пише БНР.

За додатковий збір болгарський парламент проголосував два місяці тому, в жовтні. Тепер закон знову змінили, щоб відтермінувати його.

Розмір збору повинен був становити 20 левів (близько 10,2 євро) за МВт-год. Болгарський податок зачіпав інтереси Сербії, яка не є членом Євросоюзу, а також деяких інших країн, зокрема Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини погрожував, що заблокує приєднання Болгарії до Шенгену, якщо вона не скасує газовий збір.

Одночасно болгарські депутати підтримали законопроєкт про припинення використання російської нафти на нафтопереробному заводі "Лукойл Нафтохім Бургас". Він зобов'язує Лукойл вже з 1 березня відмовитися від використання російської нафти, а експорт виготовлених з неї нафтопродуктів буде заборонений уже з 1 січня.

Єврокомісія під час ухвалення одного з попередніх пакетів санкцій проти Росії дозволила Болгарії як виключення виконувати контракти на придбання, імпорт та передання російської нафти, доставленої морським шляхом, до кінця 2024 року. Країна вирішила відмовитися від російської нафти.

Обидва рішення в болгарському парламенті проголосували без обговорення, їх підтримали 144 депутати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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