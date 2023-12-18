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Посол США в Китаї «не відчуває оптимізму» щодо майбутнього двосторонніх відносин
13:19 18.12.2023 |
Посол Сполучених Штатів у Китаї Ніколас Бернс похмуро оцінює перспективи американсько-китайських відносин, але сподівається, що вони не призведуть до конфлікту.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, Бернс сказав під час дискусії в Брукінгському інституті.
На думку американського дипломата, не варто очікувати, що відносини Вашингтона з Пекіном найближчим часом покращаться.
"Я не відчуваю оптимізму щодо майбутнього американо-китайських відносин. Я вважаю, що нам потрібно подивитися, як розвиватимуться події", - сказав Бернс.
Він також розкритикував КНР за все частіші переслідування китайською береговою охороною філіппінських суден в районах Південно-Китайського моря, що перебувають у межах територіальних вод Філіппін.
Посол Сполучених Штатів у Китаї Ніколас Бернс похмуро оцінює перспективи американсько-китайських відносин, але сподівається, що вони не призведуть до конфлікту.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, Бернс сказав під час дискусії в Брукінгському інституті.
На думку американського дипломата, не варто очікувати, що відносини Вашингтона з Пекіном найближчим часом покращаться.
"Я не відчуваю оптимізму щодо майбутнього американо-китайських відносин. Я вважаю, що нам потрібно подивитися, як розвиватимуться події", - сказав Бернс.
Він також розкритикував КНР за все частіші переслідування китайською береговою охороною філіппінських суден в районах Південно-Китайського моря, що перебувають у межах територіальних вод Філіппін.
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