Китай пришвидшує боротьбу з IPhone

В Китаї співробітники державних компаній, або тих, які підтримуються урядом Китаю все частіше вимушені залишати свої IPhone вдома, через рекомендації уряду, або керівництва підприємства.

Про це пише Bloomberg посилаючись на власні джерела.

Китай намагається зменшити вплив іноземних пристроїв, та схилити співробітників переходити на державні аналоги. Як зазначається, за останні декілька місяців як мінімум у восьми провінціях Китаю співробітникам було наказано переходити на вітчизняні бренди.

Як повідомляє Reuters, ще у вересні мінімум у трьох міністерствах в Китаї було наказано не використовувати IPhone.