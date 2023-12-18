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АНАЛІТИКА

Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році

 

Оптимістичні інвестори у китайські акції з Нью-Йоркської фондової біржі залишились ні з чим після 2023 фінансового року, але не втрачають надії відновити прибутки наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Рік тому майже одностайно інвестиційні банки прогнозували стабільний ріст Китаю. Але вони були спантеличені падінням індексу Morgan Stanley Capital International (MSCI) China на 14%, 2023 рік не приніс нічого.

"Ми ніби зупинилися в часі на 12 місяців. Однак, що змінилося, так це сприйняття людей. Вони перейшли від дуже оптимістичних до дуже песимістичних", - сказав Стів Врефорд, портфельний менеджер "Lazard Asset Management Ltd".

Оптимістичні прогнози лунали не тільки від інвесторів у Китайські акції на Волл-Стріт, помилка в оцінках, радше, має загальний характер. Ще у 2022 році інвестиційні компанії Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase, Morgan Stanley очікували мінімум 10% росту індексу MSCI після скасування жорстких обмежень пандемії.

Інвестори понесли гроші в очікуванні грандіозного відновлення китайської економіки, цього не сталось. Натомість китайські акції очікувало мляве падіння на фоні зростання інших великих гравців: США, Японії, Індії. Вже 5 місяць поспіль на китайський материкових фондових ринках відбувається відтік іноземного капіталу.

Прогнозисти прорахувались у багатьох факторах: недооцінці падіння споживання, проблему на ринку житла, неготовність політичної влади брати відповідальність. Але як зазначають, коріння проблем знаходять у неможливості точно орієнтуватись на ринку через глибшу проблему відсутності політичної прозорості.

Наступного року інвестори знову прогнозують відновлення значного зросту китайських акцій, разом з довгоочікуваним високим і стабільним зростом економіки. Проблема лише в тому, що вони використовують ті ж аргументи що й торік: політична підтримка, покращення динаміки прибутків. Який буде результат - невідомо.

За матеріалами: Економічна правда
 

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