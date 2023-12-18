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Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
11:55 18.12.2023 |
Надмірний імпорт фруктів і овочів до Болгарії буде скорочено з метою стимулювання місцевого виробництва.
Про це заявив міністр сільського господарства Кирил Ватев в ефірі державного телебачення БНТ, додавши, що уряд готує закон, який регулюватиме цю торгівлю, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Майже 80% фруктів і овочів, що споживаються в Болгарії, імпортуються, так само як і 50% м'яса, що викликає протести місцевих виробників.
"Це абсурд - імпортувати (стільки) фруктів і овочів. Не вистачає правил торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. Ми готуємо такий закон (для регулювання торгівлі)", - сказав міністр.
Болгарське сільське господарство має давні традиції вирощування фруктів та овочів завдяки гарним ґрунтам та клімату, але в останні роки спостерігається значне падіння виробництва та збільшення імпорту. Фермери роками вимагають державного захисту місцевого виробництва, але дуже мало роблять для розвитку кооперативів, щоб пропонувати великі обсяги сільськогосподарської продукції на міжнародні ринки.
Найбільший імпорт фруктів та овочів до Болгарії надходить з Туреччини та Греції.
"Потрібні правила, щоб запровадити регулювання комерційних відносин по всьому харчовому ланцюгу від поля до полиці магазину", - підкреслив Ватев.
Він додав, що Болгарія є однією з найкращих в Європі за якістю продуктів харчування, оскільки має найменше зафіксованих харчових отруєнь.
У п'ятницю Міністерство сільського господарства оголосило, що направило свої зміни до Стратегічного плану, який створює правила освоєння європейських субсидій до 2027 року, на затвердження до Європейської комісії. Загальний обсяг субсидій ЄС для болгарського сільського господарства становить 8 мільярдів євро на наступні чотири роки.
Нові правила передбачають, що щорічна субсидія для молодих фермерів буде подвоєна - з 20 000 до 40 000 євро. Держава передбачає виділення стартового капіталу для входження в аграрну галузь у розмірі 30 тисяч євро. Водночас бюджет на підтримку і поліпшення біорізноманіття та екологічної інфраструктури був скорочений на 120 млн євро, але бюджет на допомогу фермерам у скороченні використання пестицидів був збільшений на 240 млн євро.
Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який пройшов до польського Сейму за списком "Громадянської коаліції" прем'єра Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС.
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