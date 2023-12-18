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КНДР запустила дві балістичні ракети впродовж 12 годин
10:03 18.12.2023 |
Північна Корея запустила дві балістичні ракети впродовж 12 годин. Про це в понеділок, 18 грудня, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї. Вказується, що друга ракета була запущена у напрямку моря з району поблизу Пхеньяну.
Інформацію про те, що КНДР здійснила другий запуск балістичної ракети, також підтвердило міністерство оборони Японії. За даними японської берегової охорони, друга ракета за годину після запуску впала в море на захід від острова Хоккайдо.
Ракета пролетіла на висоті близько 6000 кілометрів, дальність польоту становила 1000 кілометрів, уточнили пізніше у міноборони Японії. Токіо направив дипломатичними каналами в Пекіні рішучий протест у зв'язку із запуском ракети Пхеньяном, йдеться в заяві міністерства.
Перша ракета була малої дальності
Раніше, увечері 17 грудня, КНДР здійснила запуск балістичної ракети малої дальності. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 570 кілометрів і впала в море. Її запуск збігся з 12-ю річницею смерті колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра.
Запуски Північною Кореєю балістичних ракет 17 грудня засудили в США. "Ці запуски є порушенням численних резолюцій ООН, становлять загрозу для сусідів КНДР та підривають регіональну безпеку", - йдеться у заяві Держдепартаменту США.
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