У Сенаті США досягнули прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні, - ЗМІ

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій позитивно оцінюють напрямок переговорів щодо боротьби з нелегальною міграцією на кордоні США з Мексикою. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Багато сенаторів констатували прогрес у переговорах щодо кордону, але їхні думки щодо термінів укладення угоди, розділилися.

Так, сенатор Джо Менчин заявив, що потенційна угода щодо кордону може бути укладена вже наступного тижня.

"Я думаю, що наші учасники переговорів від республіканців та демократів, які зараз працюють дуже старанно, роблять велику роботу, а потім, переважно, за участю Білого дому, прагнуть взяти цей кордон під контроль. Це те, на що я дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось наступного тижня, і ми будемо залишатися там, поки не зробимо це", - сказав він у неділю, 17 грудня.

Сенатор Кріс Кунс також сказав, що сподівається на досягнення потенційної угоди вже наступного тижня. У програмі "Обличчям до нації" на CBS News, він зазначив, що "скоріш за все", підтримає цей закон. За його словами, зрив переговорів "був би величезним подарунком для Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та ХАМАСу".

"Що ж, мені потрібно знати остаточні домовленості, але я, скоріш за все, підтримаю угоду. Я розмовляв із деякими учасниками переговорів. Вони наполегливо працювали на цих вихідних. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди наступного тижня", - сказав Кунс.

Сенатор Кріс Ван Голлен висловив сподівання, що переговори щодо безпеки кордонів та пакету зовнішньої допомоги просуваються, адже учасники діалогу залишаються небагатослівними щодо того, коли може бути укладена потенційна угода.

Сенатор-республіканець Джон Корнін також констатував прогрес у переговорах, але не озвучував ймовірні терміни.

"Вчора я розмовляв з кількома ключовими учасниками переговорів. Вони відчувають, що досягли певного прогресу. Водночас дехто (сенатор-республиканець Чак Шумер. - ред.) вважає, що буде укладена якась угода за зачиненими дверима й опісля вона буде проштовхнута через Сенат, а потім і через Палату представників. Цього не станеться", - сказав Корнін в ефірі "Fox News Sunday".

Водночас сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем припустив, що угода стосовно кордону не буде укладена до 2024 року. Він звинуватив Білий дім у виборі "поганої політики" щодо захисту південного кордону.

"Ми ще не наблизилися до угоди, вона буде укладена наступного року. Політичний вибір адміністрації Байдена зробив кордон небезпечним місцем для перетину", - сказав Грем.

Наступний раунд - Палата представників

Видання The Hill нагадало, що навіть у випадку досягнення згоди Сенату і Білого дому щодо кордону, на закон, ймовірно, чекає нелегка боротьба у Палаті представників. Деякі республіканці дали зрозуміти, що вони, ймовірно, захочуть жорсткіших умов в угоді, ніж запропоновані Білим домом і підконтрольним демократам Сенатом.

Республіканець від штату Техас Тоні Гонзалес в ефірі програми "Обличчям до нації" заявив, що законодавці повинні "підсолодити угоду" по кордонах, щоб додатковий пакет допомоги пройшов через Палату представників. Він додав, що угода між Сенатом і Білим домом буде "суттєво відрізнятися" від очікувань Палати представників.