FT: США стверджують, що існує законний спосіб конфіскації заморожених активів Росії

Сполучені Штати в межах дискусій у "Групі семи" стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву, й відповідні обговорення в останні тижні зросли.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

США публічно не підтримували конфіскацію активів Росії, але в останні тижні зайняли більш рішучу позицію в непублічних дискусіях у межах G7, стверджуючи, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву".

"Члени G7 та інші особливо постраждалі держави можуть заарештувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити агресію", - йдеться в дискусійному документі уряду США, з яким ознайомилося Financial Times.

Там пояснюється, що з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну конфіскація активів може бути "застосована як законний контрзахід тими державами, які постраждали як такі, на яких особливою мірою вплинуло порушення Росією міжнародного права".

Американське джерело FT підтвердило, що Вашингтон веде активні переговори про використання російських суверенних активів і вважає, що рішення можна ухвалити швидко. Співрозмовник припустив, що це питання можуть обговорити лідери G7 на зустрічі в лютому 2024-го, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У дискусіях, які переповідає FT, також лунає думка, що конфіскація росактивів може стати джерелом надання Україні допомоги в той час, як США і ЄС через внутрішні суперечки не схвалили фінансової підтримки на 2024 рік.

"Ми повинні знайти спосіб отримати гроші в Україну в будь-якій формі. І все більше і більше країн вказують на активи й дивуються, чому вони все ще залишаються там", - сказав один з дипломатів ЄС, який брав участь у переговорах на саміті Євросоюзу цього тижня.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.