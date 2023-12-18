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НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank
08:42 18.12.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійської банківської групи Raiffeisen Bank.
Відповідна інформація вказана на порталі "Війна і санкції" НАЗК.
"Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії", - сказано на порталі.
До того повыдомлялося, що Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12 пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни.
Однак лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12 пакет санкцій проти Росії.
Раніше повідомлялося, що група Raiffeisen Bank International знову відкладає анонсовані раніше плани щодо виокремлення свого російського бізнесу, яке банк планував завершити до кінця 2023 року.
у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.
Однак, за даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної росією проти України війни.
При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.
Нагадаємо, у березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
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