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США розширять сили з охорони судноплавства в Червоному морі через напади хуситів
08:21 18.12.2023 |
Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем Dwight Eisenhower прибула в район Аденської затоки на південь від Ємену для підтримки американських заходів у відповідь на атаки хуситів на півдні Червоного моря, повідомило в неділю видання Politico, посилаючись на інформоване джерело.
За словами джерела, Пентагон надав можливість командуванню групи з нанесення ударів по єменських хуситах.
Авіаносець було відкликано з району патрулювання в Перській затоці, де він перебував до останнього часу.
Як повідомляло видання The War Zone, посилаючись на представника Пентагону, під час близькосхідного турне, що розпочалося в неділю, міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про плани проведення операції "Вартовий процвітання" (Operation Prosperity Guardian) за участю багатонаціональних сил із протидії загрозам з боку єменських хуситів у Червоному морі.
Інформація про операцію з'явилася слідом за перехопленням минулої суботи американським і британським есмінцями 15 безпілотників, випущених єменськими хуситами по комерційних суднах на півдні Червоного моря, зазначає видання.
Дані про те, кораблі яких країн можуть узяти участь в операції, поки не розкриваються.
Наразі на півдні Червоного моря на патрулюванні перебувають есмінці USS Carney і USS Mason ВМС США, есмінець британського королівського флоту HMS Diamond, а також фрегат ВМС Франції FS Languedoc. Як повідомило 16 грудня видання Bild, Німеччина на початку наступного року також має намір відправити в південну частину Червоного моря фрегат F221 Hessen для спільних дій із західними партнерами щодо захисту торгового судноплавства.
У рамках близькосхідного турне глава Пентагону відвідає Ізраїль, Бахрейн, Катар, Кувейт і американський авіаносець US Gerald Ford, що перебуває у Східному Середземномор'ї.
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