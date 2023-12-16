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У ЄС узгодили реформу регулювання ЗМІ, включно із захистом журналістів від стеження
23:52 15.12.2023 |
Представники ключових інституцій Європейського Союзу в п'ятницю оголосили про політичну згоду щодо Європейського акта про свободу ЗМІ (European Media Freedom Act) - нового закону, покликаного сприяти свободі та різноманітності в секторі медіа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Проєкт акта ЄС передбачає заходи для запобігання стеженню за журналістами, включно з фрилансерами, лише за виконання ними своєї роботи - серед іншого, із застосуванням шпигунського програмного забезпечення.
Виключення стосуються ситуацій, коли журналісти фігурують у тяжких злочинах, таких як тероризм або вбивство. Крім того, навіть у цьому випадку потрібен буде дозвіл судді або незалежного органу, а журналісти, за якими стежили, матимуть право оскаржити це в суді.
До останнього моменту політики ЄС не могли дійти згоди щодо питання захисту журналістів від стеження, оскільки держави-члени наполягали на закріпленні "міркувань національної безпеки" серед підстав для такого кроку.
Серед інших новацій акта - створення Європейської ради з медіа-послуг, нового органу за участі національних медіа-регуляторів для забезпечення послідовного застосування закону. Він замінить чинну Європейську групу регуляторів аудіовізуальних медіа-послуг.
Також там міститься зобов'язання державам-членам створити національні бази даних про власників ЗМІ; а також дозвіл незалежним ЗМІ в ЄС вимагати від онлайн-платформ не модерувати свій контент протягом 24 годин.
Минулого року в Україні набув чинності новий закон "Про медіа", схвалення якого Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.
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