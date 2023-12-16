Атаки на кораблі: Червоним морем припиняють возити вантажі

Найбільший оператор контейнерних перевезень в світі, данська компанія Maersk, оголосила в п'ятницю, 15 грудня, що тимчасово припиняє рух своїх контейнеровозів Червоним морем через атаки на цивільні судна єменських хуситів, підтримуваних Іраном.

Приводом для цього рішення став напад на судно компанії Maersk Gibraltar напередодні. Хусити заявили, що вразили його дроном, однак у компанії хоч і підтвердили факт нападу, але заперечили влучання.

Про припинення контейнерних перевезень Червоним морем у п'ятницю також оголосила ще одна велика транспортна компанія - німецька Hapag-Lloyd. Вона призупинить операції в регіоні до 18 грудня.

На вантажне судно цієї компанії Al Jasrah, яке йшло під прапором Ліберії, хусити здійснили напад сьогодні. Його атакували або дроном, або ракетою, після чого на кораблі спалахнула пожежа. В Hapag-Lloyd зазначили, що минулося без жертв, судно продовжує прямувати до пункту призначення.

Інші атаки хуситів

Також в п'ятницю хусити заявили, що скоїли напади на два судна швейцарської компанії MSC - другої в світі за об'ємами контейнерних перевезень, пише Reuters. За їхніми твердженнями, атакували MSC Alanya і MSC Palatium III. У компанії заперечили напад на Alanya, але утрималися від коментарів щодо атаки на Palatium III.

Раніше цього тижня хусити також обстріляли ракетами танкер Ardmore Encounter під прапором Маршаллових островів і вразили протикорабельною ракетою норвезький танкер Strinda.

США планують створити коаліцію для захисту суден

Хусити почали атаки на кораблі в Червоному морі ще минулого місяця. Спочатку вони заявляли, що націлюватимуться на судна, які мають стосунок до Ізраїлю. На початку грудня вони напали на американський есмінець USS Carney.

Тепер вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Хусити обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

Спеціальний посланник США з питань Ємену Тім Лендеркінг напередодні заявив, що Вашингтон хоче створити "найширшу можливу" морську коаліцію для захисту кораблів і дати сигнал хуситам, що не будуть терпіти напади.

Іран погрожує "надзвичайними проблемами"

Після цього Іран попередив, що багатонаціональні військово-морські сили зіткнуться з "надзвичайними проблемами", і ніхто "не зможе зробити крок у регіоні, де ми переважаємо".

Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків світових морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти.