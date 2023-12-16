Нідерланди вже не проти приєднання Болгарії до «шенгену»





Уряд Нідерландів змінив свою позицію стосовно приєднання Болгарії до Шенгенської зони й готовий підтримати таке рішення.

Про це йдеться в листі державного секретаря Міністерства юстиції Нідерландів Еріка ван дер Бурга до парламенту, опублікованому у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За словами ван ден Бурга, уряд Нідерландів "дійшов висновку, що Болгарія відповідає умовам, встановленим для вступу до Шенгенської зони, і тому може погодитися з рішенням, яке призведе до повного приєднання Болгарії до Шенгену".

Зміна позиції Нідерландів пов'язана з висновками місії під керівництвом Європейської комісії в Болгарії, яка виявила відсутність недоліків у країні, зокрема й у прикордонному контролі та застосуванні правил "шенгену".

"Уряд вітає результати місій зі встановлення фактів і погоджується з висновками, зробленими експертами з країн-членів і Комісії. Це свідчить про те, що Болгарія продовжує інвестувати в правильне застосування всієї Шенгенської угоди протягом останніх років", - сказав представник Мін'юсту.

Він, однак, застеріг, що Болгарія повинна "продовжувати працювати над зміцненням своїх кордонів".

Шенгенська зона, створена у 1985 році, зараз налічує 27 країн. У її межах люди й товари можуть вільно пересуватися, як правило, без необхідності мати проїзні чи митні документи.

Досі Нідерланди та Австрія перешкоджали прагненню Болгарії приєднатися до "шенгену" через побоювання, що це призведе до зростання міграції.

Окрім Болгарії, до Шенгенської зони хоче приєднатись також Румунія, чию заявку з аналогічних міркувань блокує лише Австрія.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.