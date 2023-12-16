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Болгарія заради прийняття в Шенген відмовиться від збору за транзит російського газу
23:34 15.12.2023 |
Партії влади в Болгарії погодилися відкласти запровадження додаткової такси розміром 20 левів (близько 10,2 євро) за МВт-год за транзит російського газу. Про це оголосили лідери ГЄРБ і Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія Бойко Борисов та Кирил Пєтков, пише БНР.
За додатковий збір болгарський парламент проголосував два місяці тому, в жовтні. Тепер закон знову змінюватимуть, щоб відтермінувати його.
"На цей момент ми відкладаємо імплементацію. Ми працюємо разом з Єврокомісією, і коли ЄК дасть нам комплексний механізм, тоді ми знову його запровадимо, якщо зможемо знайти такий механізм. Ми будемо дотримуватися загальноєвропейського підходу. Цей збір не повинен бути в односторонньому порядку з боку Болгарії", - пояснив Пєтков.
Борисов пояснив, що Болгарія не бажає ризикувати прийняттям в Шенген.
Болгарський збір зачіпав інтереси Сербії, яка не є членом Євросоюзу, а також Угорщини, Австрії.
"Ми дуже-дуже близькі до Шенгену, і є ймовірність, що нас щось підведе в останню хвилину, як-от цей збір. У будь-якому випадку це заспокоїть наступні [за маршрутом трубопроводу] країни, і добросусідство, яке завжди було серед наших основних пріоритетів, таким і залишиться", - сказав він.
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