Російські компанії масово тікають з Кіпру на тлі візиту агентів ФБР, – ЗМІ

Російські компанії почали масово залишати Кіпр, після того як влада острова почала розслідування порушень санкцій проти РФ, а діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося ФБР США.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що 14 грудня про плани покинути Кіпр оголосила TCS Group Holding - головна компанія "Тінькофф-банку", контрольний пакет якої після початку війни придбав мільярдер Володимир Потанін.

Із Кіпру, де TCS Group була зареєстрована з 2006 року, компанія планує переїхати в один із "російських офшорів", створених на островах Октябрьский у Калініграді та Російський у Примор'ї.

Сьогодні рішення про переїзд з Кіпру в Росію мають ухвалити акціонери Etalon Group - однієї з найбільших девелоперських компаній Росії. Etalon, головним акціонером якої є АФК "Система" мільярдера Володимира Євтушенкова, також має намір зареєструватися в "російському офшорі".

З початку 2023 року щонайменше десять найбільших російських компаній вирішили залишити Кіпр, який довгий час був головною офшорною "скарбничкою" грошей російського бізнесу і на якому до війни російські резиденти тримали $162 млрд прямих інвестицій - суму, що в 5 разів перевищує кіпрський ВВП.

Зимова хвиля втечі з Кіпру відбулася на тлі візиту на острів агентів Федерального бюро розслідувань США. За даними The Guardian, разом з чиновниками служби боротьби з фінансовими злочинами американського Мінфіну вони мають намір допомогти місцевій владі розібратися зі способами уникнення росіян від санкцій.

Як пише видання, влада Кіпру ще навесні розпочала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як США та Велика Британія у квітні запровадили санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів. Серед них опинилися Роман Абрамович та Алішер Усманов.