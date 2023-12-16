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АНАЛІТИКА

Данія з 2025 року запровадить «зелений» податок на авіаквитки

 

Уряд Данії у п'ятницю оголосив про рішення з 2025 року поетапно запровадити "зелений" податок на авіаквитки, покликаний компенсувати шкоду авіаперельотів довкіллю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило данське Міністерство транспорту.

Податок на пасажирські авіаперевезення в Данії вводитимуть поетапно з 2025 до 2030 року, протягом яких він зростатиме з 70 данських крон (9,4 євро) до 100 крон (13,4 євро). Це - усереднені значення, а фактичний розмір податку визначається тривалістю перельоту.

Приміром, за внутрішні рейси та рейси в межах Європи з 2030 року в Данії стягуватимуть 50 крон податку, а за маршрути середньої та великої дальності за межами ЄС - 310 та 410 крон відповідно.

Кошти від "зеленого податку", серед іншого, будуть спрямовані на фінансування переходу внутрішньої авіації Данії на екологічно чисті технології.

Частину цих коштів також спрямують на підвищення щорічних виплат 300 тисячам найменш заможних пенсіонерів Данії на 4800 крон, починаючи з 2025 року.

"Можу уявити, що з роками ми матимемо загальноєвропейське регулювання у цій сфері. Це був би правильний шлях вперед", - прокоментував міністр клімату та енергетики Данії Ларс Аагаард.

Наприкінці літа міністр транспорту Франції Клеман Бон анонсував підготовку пропозиції, яка регулюватиме мінімальну ціну на авіаперельоти в Європейському Союзі для боротьби зі змінами клімату.

У травні цього року у Франції набула чинності урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді. Мета полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.
Ключові теги: Данія
 

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