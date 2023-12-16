Британія запровадила санкції проти ключового банку «Ростеха»

Уряд Великої Британії у п'ятницю оновив санкційний перелік, додавши до нього опорний банк підсанкційної російської державної корпорації "Ростех" - "Новикомбанк".

Про це йдеться в повідомленні британського Міністерства фінансів, на яке посилається "Європейська правда".

Санкції передбачають блокування активів "Новикомбанку" на території Британії, заборону ведення з ним кореспондентських відносин, а також надання йому послуг британськими фізичними та юридичними особами.

Крім того, Британія розширила обмеження стосовно понад двох десятків російських фінустанов, включно з "Россільгоспбанком", "Альфа-банком", "ВТБ", "Газпромбанком" та іншими, заборонивши вести з ними кореспондентські відносини й обробляти платежі.

"Новикомбанк", як і "Ростех", уже перебував під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Австралії та Нової Зеландії.

Раніше Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

Напередодні уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.