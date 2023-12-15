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АНАЛІТИКА

Японія розширила санкції проти Росії

 

Японія запроваджує експортні обмеження щодо 57 російських компаній, а також санкції, що включають заморожування активів 35 осіб та 43 організацій із Росії.

Про це повідомили Міністерство економіки та МЗС країни, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, у цьому списку: Уральський завод цивільної авіації, АТ "Концерн "ЦНДІ "Електроприлад", Брянський автомобільний завод, "Мотовіліхінські заводи", Курганський машинобудівний завод, Хабаровський суднобудівний завод, "Східна верф", ЦНДІ "Буревісник", 150-1 Авіаційний ремонтний завод, АТ "Інформаційні супутникові системи" імені академіка М.Ф. Решетньова та інші організації.

У релізі Мінекономіки Японії зазначається, що всього в списку організацій, яких торкнулися експортні обмеження, тепер 494 російські компанії, санкції проти 57 доданих набирають чинності 22 грудня.

Крім російських компаній, під нові експортні обмеження підпадають також дві компанії з ОАЕ, одна з Вірменії, одна з Сирії та дві з Узбекистану.

У свою чергу МЗС Японії повідомило про введення санкційних заходів проти 35 росіян і 43 організацій, активи яких у разі виявлення будуть заморожені.

Під санкціями опинилися уповноважений з прав людини РФ Татьяна Москалькова, заступниця міністра оборони РФ Татьяна Шевцова, начальник Головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Александр Лапін, генерал-полковник Сергєй Кузовлєв, генерал-полковник Сергєй Рудской, генерал-полковник Євгеній Нікіфоров та інші.

У списку з 43 організацій, активи яких також будуть заморожені в разі виявлення, опинилися Юнармія, НУО Лавочкіна, холдинг "Російські космічні системи", НДІ "Вектор", Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д. Ландау РАН та інші.

Крім того, згідно з повідомленням Міністерства економіки Японії, з 1 січня 2024 року Японія вводить заборону на імпорт російських непромислових алмазів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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