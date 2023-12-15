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АНАЛІТИКА

Росія на початку року втратить членство у Дунайській комісії

 

Росія щонайпізніше з березня 2024 року втратить членство у Дунайській комісії внаслідок систематичних обстрілів українських портів на Дунаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дунайська комісія вирішила вчора, на своєму 100-му ювілейному засіданні під українським президентством, що членство Росії несумісне через її удари ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Росія повинна покинути Комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед Росією за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї", - повідомив він.

Кулеба додав, що рішення ґрунтується також на рішенні Комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити представникам РФ участь у всіх зустрічах та виключити їх із складу секретаріату.

Дмитро Кулеба назвав це черговою дипломатичною поразкою Росії, яка за останній час не переобралася до виконавчих рад Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї, а перед тим її представника не обрали до Міжнародного суду ООН.

"Вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий та принциповий крок", - додав він.

Ключові теги: Росія
 

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