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Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій без канцлера Австрії – він вийшов з зали
11:26 15.12.2023 |
Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляється в комюніке їхнього саміту. Причому це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі, пише Politico.
Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12-го пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12-й пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим - канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.
Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України - тоді з зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.
Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.
У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank - єдина австрійська компанія в у цьому переліку.
Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке веде список спонсорів війни. "Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", - заявив агентству представник банку.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram написав, що 12-й пакет санкцій стосуватиметься експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Планується запровадити ембарго на російські алмази.
Офіційне ухвалення буде за кілька днів.
Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.
Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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