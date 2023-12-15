Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій без канцлера Австрії – він вийшов з зали

 

Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляється в комюніке їхнього саміту. Причому це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі, пише Politico.

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12-го пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12-й пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим - канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України - тоді з зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.

У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank - єдина австрійська компанія в у цьому переліку.

Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке веде список спонсорів війни. "Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", - заявив агентству представник банку.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram написав, що 12-й пакет санкцій стосуватиметься експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Планується запровадити ембарго на російські алмази.

Офіційне ухвалення буде за кілька днів.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.

Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9913
  0,0332
 0,09
EUR
 1
 40,4130
  0,4913
 1,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес