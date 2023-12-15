Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії

Лідери країн ЄС у четвер, 14 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це агентству Reuters розповіли європейські дипломати, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга.

Інформацію про узгодження нового санкційного пакета також підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, цей пакет формально буде ухвалений найближчими днями.

Джозвяк зазначає, що в ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

У вівторок стало відомо, що посли ЄС не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії - цього разу через позицію Австрії.

Зазначалося, що невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.