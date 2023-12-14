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«Орбан вийшов з кімнати, коли голосували»: у ЄС розповіли, як ухвалили рішення про Україну
22:15 14.12.2023 |
Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем'єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето.
Про це розповіли високопосадовці інституцій ЄС, що спілкувалися на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України.
"Головне, що ніхто не виступив проти цього рішення. Таким чином, Євросоюз погодив рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою та про надання Грузії статусу кандидата", - пояснив один зі співрозмовників зі структур ЄС.
"Юридично це абсолютно у відповідності до правил. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов із кімнати", - зауважив представник команди президента Євроради Шарля Мішеля.
За даними джерел, всі інші держави віддали голос за початок переговорів з Україною, таким чином, були 26 голосів "за" та один "утримався".
Раніше Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.
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