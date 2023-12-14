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ЄС знову відклав початок переговорів про членство з Боснією і Герцеговиною
21:58 14.12.2023 |
Лідери Європейського Союзу в четвер вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною, посилаючись на її недостатню відповідність критеріям членства.
Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".
У соцмережі Twitter (X) Мішель написав, що ЄС розпочне переговори з Боснією і Герцеговиною, "щойно буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства".
Він додав, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".
Нагадаємо, Єврокомісія в листопаді рекомендувала відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства.
Виконавчий орган ЄС тоді відзначив прогрес у боротьбі з організованою злочинністю, відмиванням грошей, тероризмом у БіГ, але висловив стурбованість низкою антиконституційних законів, ухвалених представниками ентитету Республіки Сербської.
Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2016 році.
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