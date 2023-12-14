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АНАЛІТИКА

ЄС знову відклав початок переговорів про членство з Боснією і Герцеговиною

 

Лідери Європейського Союзу в четвер вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною, посилаючись на її недостатню відповідність критеріям членства.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

У соцмережі Twitter (X) Мішель написав, що ЄС розпочне переговори з Боснією і Герцеговиною, "щойно буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства".

Він додав, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

Нагадаємо, Єврокомісія в листопаді рекомендувала відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства.

Виконавчий орган ЄС тоді відзначив прогрес у боротьбі з організованою злочинністю, відмиванням грошей, тероризмом у БіГ, але висловив стурбованість низкою антиконституційних законів, ухвалених представниками ентитету Республіки Сербської.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2016 році.
 

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