Грузія стала кандидатом на членство в ЄС – рішення лідерів

Засідання Європейської ради в Брюсселі в четвер підтримало рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада надала статус кандидата (на членство. - Ред.) Грузії", - написав Мішель у Twitter (X).

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі коротко прокоментував рішення. "Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!" - написав він у Facebook.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії виконавчий орган ЄС підтримав надання їй статусу кандидата - також з умовами.

У листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі почала кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.