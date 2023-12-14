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АНАЛІТИКА

Британія анонсувала подальші торговельні санкції проти РФ, зокрема й на діаманти

 

Уряд Великої Британії в четвер схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Новий пакет британських санкцій передбачає заборону на експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях, а також новітнього обладнання, зокрема запчастин та електроніки, виявленої на полі бою в Україні.

"Враховуючи низький рівень британсько-російської торгівлі, ці санкції забезпечать нам можливість продовжувати позбавляти Росію товарів, які вона може використовувати у своїй війні. По суті, після цього без санкцій залишиться лише гуманітарний, продовольчий та медичний експорт з низьким рівнем ризику", - підкреслює уряд Британії.

Також санкції спрямовані на товари, які "приносять дохід для фінансування військової машини Путіна". Йдеться про заборону імпорту певних російських металів та заборону імпорту діамантів з Росії.

Британія також планує ввести заборону на допоміжні послуги, пов'язані з російськими металами, "якщо це може бути зроблено спільно з міжнародними партнерами", йдеться в повідомленні.

Крім того, Лондон посилить обмеження проти фінансового сектора РФ і зобов'яже дотримуватись більшої прозорості у декларуванні активів, що перебувають на британській території. Ці заходи набудуть чинності з 26 грудня.

"Цей пакет містить нові санкції на 70 мільйонів фунтів стерлінгів потенційного британського експорту до Росії та 67 мільйонів фунтів стерлінгів імпорту, а також посилені санкції на 662 мільйони фунтів стерлінгів експорту, які вже підпадають під обмеження", - кажуть у британському уряді.

Раніше держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.
 

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